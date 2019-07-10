Новости Украины: Корабль ЧФ РФ спровоцировал чрезвычайную ситуацию в районе "Sea Breeze", сославшись "на проблемы со связью".

Военный корабль РФ спровоцировал чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря в районе проведения международных учений "Sea Breeze 2019", проигнорировав нормы международного морского права.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на прибрежное сообщение для судоходства о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze 2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8 часов утра 10.07.2019, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него "проблемы" со связью", - говорится в сообщении.

В командовании ВМС ВСУ заявили, что этот факт является "очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе".