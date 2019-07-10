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Среда, 10.07.2019
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Парубий озвучил повестку дня четверга в Верховной Раде

Парубий озвучил повестку дня четверга в Верховной Раде
20:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Завтра в парламенте планируется рассмотреть кадровые вопросы и отчет ВСК о нападениях на активистов.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что завтра в парламенте планируется рассмотреть кадровые вопросы и отчет Временной следственной комиссии о нападениях на активистов.

Как передает корреспондент, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

”На завтра запланировано, кроме ключевого закона, Избирательного кодекса... На завтра я планирую: закон о заложниках, закон о военных капелланах, закон о политзаключенных, который уже готов во втором чтении”, - сказал Парубий.

Также, добавил он, планируется к рассмотрению законопроект о солнечной электроэнергии для малого и среднего бизнеса, а также законопроект об упрощенном режиме ввоза электромобилей.

”На завтра запланированы и кадровые вопросы. В частности, касающиеся и Климкина, и Пристайко. Если будет решение комитета. И отчет Временной следственной комиссии”, - сообщил Парубий.

Он отметил, что речь идет о двух отчетах ВСК. ”Один отчет - это о хищениях в украинской армии, и один отчет, собственно, который касается общественных активистов, и касается Гандзюк. На завтра он запланирован, он в повестке дня”, - сказал председатель ВР.

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Парубий выразил надежду, что профильный комитет успеет рассмотреть, и завтра будет возможность вынести на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины (№ 10423), которым предлагается установить уголовную ответственность за умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополь, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины.

В то же время, по его мнению, завтра ”будет сложно депутатов собрать всех”. ”Депутаты в округах, особенно мажоритарщики, которые есть в округах, у меня есть сигналы, что многие из них могут не приехать. Поэтому я публично сегодня всех призывал. Сказал, что буду публиковать в газете (”Голос Украины”), кого не будет на завтрашнем заседании”, - сказал Парубий и выразил надежду на высокую явку парламентариев завтра.

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Верховная Рада, ВСК, Избирательный кодекс, Андрей Парубий.
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