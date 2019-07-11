Украинцы отдают предпочтение партиям, которые обещают изменения в стране

Новости Украины: Это показали результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

На предстоящих парламентских выборах главным мотивом для украинцев станет способность партии обеспечить изменения в стране.

Отвечая на вопрос, какой из мотивов является более важным при выборе политической партии на парламентских выборах, вариант "Способность партии обеспечить изменения в стране" выбрали 58% опрошенных.

Ответ "Способность партии обеспечить стабильность" выбрали 32% респондентов.

Исследование "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте от 18 лет, имеющих право голосовать. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, области и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент достижимости респондентов – 61.8%. В распределении относительно политических симпатий представлены ТОП-6 партий.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).