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Заседание ВРУ 11 июля: повестка дня

Заседание ВРУ 11 июля: повестка дня
09:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Заседание ВРУ 11 июля: на повестке дня рассмотрение проекта Избирательного кодекса, отставка Климкина и отчет ВСК по делу Екатерины Гандзюк.

Сегодня нардепы планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, рассмотреть отчет ВСК и отставку Павла Климкина с должности главы МИД, передает УНН.

Также народные избранники планируют в первом чтении рассмотреть проект закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины по поводу восстановления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы - планируют внести в повестку дня и поддержать. 

Так же хотят сделать по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации, проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации, проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" об увеличении расходов по бюджетной программе "реструктуризаций я угольной отрасли ".

Парламентарии также планируют ратифицировать проект Закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль. 

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А во втором чтении в Раде намерены рассмотреть проект Закона о военном капеланстве, проект Закона о режиме общего транзита.

В ВР также сегодня планируется отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов и рассмотрение вопроса об увольнении Климкина П.А. с должности Министра иностранных дел Украины 

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Все по теме:

ВРУ, ВСК, Избирательный кодекс, Павел Климкин, Екатерина Гандзюк.
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