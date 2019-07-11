Новости Украины: ВРУ завершила рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса и готовится к голосованию, которое состоится в 11:00.

Верховная Рада завершила рассмотрение свыше 4000 поправок к проекту Избирательного кодекса Украины.

Представитель профильного комитета ВР Александр Черненко выступил в сессионном зале с перечнем поправок, к рассмотрению которых должны вернуться народные депутаты. Из-за низкой явки депутатов в сессионном зале на предыдущих заседаниях парламента эти поправки были не поддержаны, хотя рабочая группа их поддержала.

Полной мобилизации в сессионном зале Верховной Рады еще нет, но народные депутаты "подтягиваются". Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, открывая утреннее заседание парламента.

"У нас сегодня полная мобилизация. Но еще полностью не ощущается. Но я убежден, что коллеги еще подходят, еще подтягиваются", - сказал он. По состоянию на 10.15 в сессионном зале находилось около 200 народных депутатов, хотя в 10.03 во время регистрации карточками на табло высветилось, что зарегистрировано 280 народных депутатов.

Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что голосование за Избирательный кодекс состоится в 11.00.