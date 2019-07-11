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ВРУ завершила рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса

ВРУ завершила рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса
10:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Сайт ВРУ

Новости Украины: ВРУ завершила рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса и готовится к голосованию, которое состоится в 11:00.

Верховная Рада завершила рассмотрение свыше 4000 поправок к проекту Избирательного кодекса Украины.

Представитель профильного комитета ВР Александр Черненко выступил в сессионном зале с перечнем поправок, к рассмотрению которых должны вернуться народные депутаты. Из-за низкой явки депутатов в сессионном зале на предыдущих заседаниях парламента эти поправки были не поддержаны, хотя рабочая группа их поддержала.

Полной мобилизации в сессионном зале Верховной Рады еще нет, но народные депутаты "подтягиваются". Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, открывая утреннее заседание парламента.

Заседание ВРУ 11 июля: повестка дня

"У нас сегодня полная мобилизация. Но еще полностью не ощущается. Но я убежден, что коллеги еще подходят, еще подтягиваются", - сказал он. По состоянию на 10.15 в сессионном зале находилось около 200 народных депутатов, хотя в 10.03 во время регистрации карточками на табло высветилось, что зарегистрировано 280 народных депутатов.

Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что голосование за Избирательный кодекс состоится в 11.00.

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ВРУ, Реформы, Избирательный кодекс.
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