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Четверг, 11.07.2019
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Профильный комитет рекомендовал ВРУ назначить Пристайко новым главой МИД

Профильный комитет рекомендовал ВРУ назначить Пристайко новым главой МИД
11:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина и назначить главой МИД Вадима Пристайко.

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначить главой внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Согласно повестке дня, парламент рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании в четверг.

Представление на увольнение Климкина и назначение Пристайко Зеленский внес на рассмотрение депутатов 11 июня, но Рада провалила голосование за увольнение главы МИД.

Ранее Зеленский раскритиковал ВР за то, что она до сих пор не уволила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".

Заседание ВРУ 11 июля: повестка дня

1 июля Климкин заявил, что прекращает работать и уходит в "политический отпуск".

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ВРУ, МИД, Павел Климкин, Вадим Пристайко, назначения.
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