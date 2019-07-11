Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации
Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине

Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации

Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации
16:59 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Представитель Зеленского в Раде заверил, что люстрация также коснется Пристайко, Абромавичуса и Данилюка.

В случае принятия соответствующей президентской инициативы члены президентской команды Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через люстрацию. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук, выступая с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.

"В случае поддержки Верховной Радой соответствующего законопроекта, он будет применяться ко всем", - отметил Стефанчук, отвечая на вопрос, будет ли касаться законопроект о люстрации таких членов команды Президента, как Айварас Абромавичюс или Александр Данилюк, которые работали в правительстве Яценюка. Также процедура люстрации должна коснуться Вадима Пристайко в случае, если нардепы поддержат его назначение на должность министра иностранных дел.

В Минюсте предупредили о рисках отмены закона о люстрации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, люстрация, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
03 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
04 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
ВРУ приняла Избирательный кодекс
ВРУ приняла Избирательный кодекс
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Результаты Национального экзит-пола обнародуют в день выборов
Ники Минаж отменила концерт в Саудовской Аравии: подробности
Ники Минаж отменила концерт в Саудовской Аравии: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь