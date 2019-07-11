Члены команды Зеленского также попадут под закон о люстрации

Новости Украины: Представитель Зеленского в Раде заверил, что люстрация также коснется Пристайко, Абромавичуса и Данилюка.

В случае принятия соответствующей президентской инициативы члены президентской команды Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через люстрацию. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук, выступая с трибуны парламента, передает корреспондент УНН.

"В случае поддержки Верховной Радой соответствующего законопроекта, он будет применяться ко всем", - отметил Стефанчук, отвечая на вопрос, будет ли касаться законопроект о люстрации таких членов команды Президента, как Айварас Абромавичюс или Александр Данилюк, которые работали в правительстве Яценюка. Также процедура люстрации должна коснуться Вадима Пристайко в случае, если нардепы поддержат его назначение на должность министра иностранных дел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.