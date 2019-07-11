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Хомчак: Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали

Хомчак: Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Генштаб ВСУ в будущем планирует новые проходы через Керченский пролив.

В ближайшей перспективе Украина не планирует проход судов ВМС ВСУ через Керченский пролив, однако в будущем такие попытки будут происходить.

Об этом в интервью изданию "Новинария" заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, отвечая на вопрос планируются ли новые проходы судов ВМС ВСУ через Керченский пролив.

"Конкретно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", - заявил Хомчак.

Он также рассказал, как командование Генштаба планирует развивать Военно-морские силы Украины в ближайшей перспективе. В частности, Хомчак сообщил, что сейчас продолжается обучение экипажей для двух американских "Айлендов", которые США передали Украине в сентябре 2018 года. Кроме того, ведутся переговоры относительно следующих трех аналогичных судов.

По словам начальника Генштаба, процесс строительства кораблей и катеров для ВМС является долговременным, а нынешняя экономическая ситуация не позволяет в этом вопросе двигаться быстро. "В Украине строят малые артиллерийские катера, аналоги которых участвовали в проходе через Керченский пролив и которые, к сожалению, мы не можем пока вернуть. Процесс строительства флота - продолжительный. Даже процесс строительства корабля - это годы и финансы. Готова ли страна в таком экономическом состоянии сказать, что она готова построить десять кораблей, десять корветов? Бюджет государства этого не позволит. Поэтому мы заканчиваем программу реформирования вооружения и военной техники до 2020 года и работаем над новой программой развития и реформирования после 2020 года", - отметил он.

Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится

Хомчак напомнил, что флот - это не только корабли, но и кадры, база и социальные гарантии.

Сейчас идет ремонт и строительство здания штаба Военно-морских сил в Одессе, который планируют завершить до конца текущего года.

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ВМС ВСУ, Керченский пролив, Генштаб ВСУ, Руслан Хомчак.
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