В МИД отреагировали на задержания крымских татар в РФ

Новости Украины: МИД выразил протест в связи с неправомерным задержанием крымских татар в Москве.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались сегодня у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации".

Об этом говорится в переданном заявлении МИД.

"Вместе со вчерашним разгоном пикета крымских татар вблизи Кремля, сегодняшнее необоснованное задержание еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова", - говорится в документе.

Вместе с тем в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что само решение Верховного суда РФ относительно апелляционной жалобы на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "делу Хизб ут-Тахрир", которым на несколько месяцев сокращены многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными.

Это решение также еще раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в РФ, добавили в МИД.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Россию - немедленно освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.