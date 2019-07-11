Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве

В МИД отреагировали на задержания крымских татар в РФ

В МИД отреагировали на задержания крымских татар в РФ
21:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: МИД выразил протест в связи с неправомерным задержанием крымских татар в Москве.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались сегодня у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации".

Об этом говорится в переданном заявлении МИД.

"Вместе со вчерашним разгоном пикета крымских татар вблизи Кремля, сегодняшнее необоснованное задержание еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова", - говорится в документе.

Вместе с тем в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что само решение Верховного суда РФ относительно апелляционной жалобы на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "делу Хизб ут-Тахрир", которым на несколько месяцев сокращены многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными.

В Москве полиция задержала 50 участников акции в поддержку крымских татар

Это решение также еще раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в РФ, добавили в МИД.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Россию - немедленно освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД, Хизб-ут-Тахрир, Задержание, МИД Украины, Крымские татары, Верховный Суд РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
03 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
04 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
05 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет люстрировать президента и депутатов
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь