Парубий закрыл последнее пленарное заседание десятой сессии ВР восьмого созыва

Новости Украины: Последняя сессия Верховной Рады восьмого созыва завершит свою работу 19 июля.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей объявил, что последняя сессия Верховной Рады VIII созыва закрывается 19 июля.

Спикер также напомнил, что, согласно календарному плану работы ВР, 12 июля предусмотрено завершение пленарной работы десятой сессии.

В то же время, напомнил Парубий, на следующей неделе, с 15 по 19 июля, депутаты еще должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

"Десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года. А последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва объявляю закрытым", - сказал спикер.

Во время закрытия сессии в сессионном зале парламента также присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

После объявления о закрытии сессии в зале прозвучал гимн Украины. Также депутаты сделали групповое фото возле президиума и трибуны парламента.

Во время закрытия сессии в сессионном зале находилось, визуально, менее 100 депутатов.