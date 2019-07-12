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НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов

НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
14:09 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: В НАТО назвали 5 приоритетных законопроектов, которые следует принять новой ВРУ.

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова назвала приоритетные законопроекты, которые следует принять новой Верховной Раде для продолжения реформы секторов обороны и безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на презентации исследования "ЕС и НАТО в новой Раде: на какие реформы ждать?" в Киеве в пятницу.

Маронкова положительно оценила принятый в прошлом году Закон о национальной безопасности, однако отметила, что в Раде еще есть целый пакет проектов, который ожидает одобрения.

"Их действительно необходимо принять, потому что иначе продвижение реформ будет невозможным. Это Закон о Службе безопасности Украины, создание нового парламентского комитета по надзору за службой безопасности и разведки, Закон о разведке, Закон об обращении с государственной тайной и секретной информацией, реформа оборонной промышленности и закупок, включая Закон о государственном оборонном заказе", - отметила она.

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"Это 5 ключевых законопроектов, которые мы считаем необходимыми, чтобы разблокировать много других реформ, необходимых и для сектора обороны, и для сектора безопасности.

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НАТО, ВРУ, Законопроекты, Барбора Маронкова.
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