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Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину

Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Парламентские выборы в Украине вынудили Североатлантический совет НАТО перенести свой визит на октябрь.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября, сообщили в четверг в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал представитель Альянса, подчеркнув при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее".

Более подробная информация о визите будет объявлена позднее.

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Из дипломатических источников агентству стало известно, что причиной переноса визита стали досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Украине 21 июля.

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Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, скорее всего, по ее словам, на октябрь.

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Украина-НАТО, Украина, НАТО, Североатлантический совет НАТО.
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