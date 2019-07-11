Североатлантический совет подтвердил дату визита в Украину

Новости Украины: Парламентские выборы в Украине вынудили Североатлантический совет НАТО перенести свой визит на октябрь.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября, сообщили в четверг в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал представитель Альянса, подчеркнув при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее".

Более подробная информация о визите будет объявлена позднее.

Из дипломатических источников агентству стало известно, что причиной переноса визита стали досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Украине 21 июля.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, скорее всего, по ее словам, на октябрь.