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Украина подписала соглашение о безвизе на постоянной основе с Северной Македонией

Украина подписала соглашение о безвизе на постоянной основе с Северной Македонией
20:38 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: twitter.com

Новости Украины: Посол Украины подписала с министром иностранных дел Северной Македонии оглашение о безвизовом режиме между двумя странами.

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк подписала с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, которое будет действовать на постоянной основе.

Об этом посол сообщила на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение каждый год. Работаем дальше!" - написала она.

Соглашение позволяет гражданам двух стран с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

 "Ожидается, что это соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развитие туризма", - заявили в МИД Северной Македонии.

Ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией (в прошлом – Бывшей Югославской республикой Македония) имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Еще две страны поддержали вступление Северной Македонии в НАТО

Последний раз Украина продляла на год действие безвизового режима для граждан Северной Македонии в марте этого года.

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Украина, Безвиз, Никола Димитров, Наталья Задорожнюк, Северная Македония.
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