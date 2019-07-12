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Выборы в Раду: ЦИК внесла изменения в состав ОИК

Выборы в Раду: ЦИК внесла изменения в состав ОИК
22:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседание, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

"Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 № 919", - отметили в ЦИК.

При этом в пресс-службе Комиссии добавили, что также внесли изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов и в состав участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 5 июля 2019 года № 1501.

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 Напомним, больше всего кандидатов в одномандатных избирательных округах на сегодня в 133 избирательном округе Одессы - 46.

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ЦИК, ОИК, Парламентские выборы 2019.
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