Ельченко упрекнул Гутерреша за игнорирование ситуации на Донбассе

Новости Украины: Владимир Ельченко считает, что генсек ООН Антониу Гутерреш игнорирует преступления РФ на Донбассе.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко не понимает, почему генсек этой организации полностью игнорирует преступления российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом Ельченко написал в Twitter, сообщает корреспондент Укринформа.

«А почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?» - спросил Ельченко в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Напоминаем, 1 июля во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Санитарный автомобиль, в котором военные медики направлялись на передовую для эвакуации раненого сослуживца, боевики расстреляли из противотанкового ракетного комплекса.