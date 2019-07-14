Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту

Новости Украины: Смешко напоминает, что к переговорам с президентом РФ нужно очень хорошо готовиться и не иметь иллюзий о каких-то уступках со стороны Кремля.

К переговорам с президентом России Владимиром Путиным нужно хорошо готовиться и не иметь никаких иллюзий, потому что с той стороны не будет никаких уступок, заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.

"К разговору с президентом Российской Федерации надо очень серьезно готовиться. Безусловно, контакты нужны, нужно вести переговоры, но к ним надо готовиться. Со времен Александра III в Российской Федерации все высшее руководство исповедует формулу: у нас нет друзей, кроме армии и флота. Россия понимает только силу. И если за твоей спиной не стоит сильной экономики, сильной армии, сильной дипломатии и сильной информационной политики, то надо очень тщательно готовиться ", - отметил Смешко в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканалах "Наш" и "Украина".

Он напомнил, что в Украине на сегодняшний день - согласно ее Конституции и законам, - постановлением Верховной Рады от 6 июля 2010 года определен фактор дипломатии по защите суверенитета и государственной целостности Украины - это Будапештский меморандум. И это постановление имеет силу закона.

"Очевидно, что этот разговор (между Зеленским и Путиным – ред.) готовился. Очевидно, его нужно было проводить. Если советовать, если бы меня спросили: надо очень-очень хорошо готовиться к этим переговорам и не иметь никаких иллюзий, потому что с той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту. На бескорыстную помощь Украине зря надеяться", - подчеркнул политик.