Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту

Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Смешко напоминает, что к переговорам с президентом РФ нужно очень хорошо готовиться и не иметь иллюзий о каких-то уступках со стороны Кремля.

К переговорам с президентом России Владимиром Путиным нужно хорошо готовиться и не иметь никаких иллюзий, потому что с той стороны не будет никаких уступок, заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.

"К разговору с президентом Российской Федерации надо очень серьезно готовиться. Безусловно, контакты нужны, нужно вести переговоры, но к ним надо готовиться. Со времен Александра III в Российской Федерации все высшее руководство исповедует формулу: у нас нет друзей, кроме армии и флота. Россия понимает только силу. И если за твоей спиной не стоит сильной экономики, сильной армии, сильной дипломатии и сильной информационной политики, то надо очень тщательно готовиться ", - отметил Смешко в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканалах "Наш" и "Украина".

Он напомнил, что в Украине на сегодняшний день - согласно ее Конституции и законам, - постановлением Верховной Рады от 6 июля 2010 года определен фактор дипломатии по защите суверенитета и государственной целостности Украины - это Будапештский меморандум. И это постановление имеет силу закона.

"Держу слово офицера": глава ГФС написал заявление, как того требовал Зеленский

"Очевидно, что этот разговор (между Зеленским и Путиным – ред.) готовился. Очевидно, его нужно было проводить. Если советовать, если бы меня спросили: надо очень-очень хорошо готовиться к этим переговорам и не иметь никаких иллюзий, потому что с той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту. На бескорыстную помощь Украине зря надеяться", - подчеркнул политик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Игорь Смешко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
03 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
04 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
05 Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
Британский певец рассказал о своей семейной жизни
Британский певец рассказал о своей семейной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь