Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"

Новости Украины: Для предотвращения ”кнопкодавства” в парламенте в ближайшее время установят сенсорные кнопки.

В ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную "сенсорную кнопку", которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег.

Об этом в интервью "5 каналу" сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы "кнопкодавства".

Он отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов в парламент, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку.

"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.

Как сообщалось ранее, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Документом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за неличное голосование в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также общественные работы за депутатские прогулы.