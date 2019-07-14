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Парубий рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским

Парубий рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским
19:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий заявляет, что "давно не общался" с президентом Зеленским.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что "давно не общался" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу" в ответ на вопрос, как он часто общается с Зеленским, в частности по телефону.

"Давно не общался. Мы с ним виделись последний раз на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое было около месяца назад", - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что с представителем президента в парламенте Русланом Стефанчуком общается по рабочим вопросам достаточно часто. "Конечно, по работе мы общаемся и, конечно, имеем с ним не раз и более долгие разговоры и по поводу поданных законов, и по поводу подготовки к следующей каденции", - сказал Парубий.

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Также он напомнил, что, согласно законодательству, как председатель ВР уже после выборов должен собрать всех руководителей фракций и создать рабочую группу по подготовке к первому заседанию парламента уже нового созыва. "И поэтому, конечно, по работе мне приходится со всеми общаться", - добавил Парубий.

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СНБО, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук.
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