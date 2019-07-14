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Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича

Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
23:28 Вс, 14 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко считает, что цель люстрации - это отвлечение внимания от возврата к власти соратников Януковича.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что целью законопроекта президента Владимира Зеленского о так называемой люстрации всех, кто работал на государственных и выборных должностях в Украине после Революции достоинства, является отвлечением внимания общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть соратников (экс-президента Виктора – ИФ) Януковича, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами", - заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его мнению, это является подменой понятий, попыткой отвлечь внимание от возвращения к власти "пятой колонны" Януковича и Путина. "Богданы, Портновы - это только первые ласточки. Коломойские - это попытка отомстить за ПриватБанк - это такая, знаете, мелкая месть. Мы видим реакцию стран послов "Большой семерки". И эта идея никак будет воспринята миром и Украине - мы видим реакцию здоровой части общества", - отметил Порошенко.

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"Даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 14-го года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливали Майдан, голосовали за "законы 16 января", были в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию. Те, кто разрушили армию, разрушили государство - и на сегодня является тому доказательства. И наоборот - те, кто, по утверждению наших международных партнеров, за 5 лет сделали больше, чем за четверть века до этого", - резюмировал лидер "Евросолидарности".

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Виктор Янукович, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, люстрация.
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