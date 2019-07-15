Безсмертный является ярым критиком минского и нормандского форматов

Новости Украины: Безсмертный заявил, что не изменил своего мнения по поводу минского и нормандского форматов.

О своем назначении в состав Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный узнал от журналистов.

Об этом политик написал в Facebook.

“Странно, но об указе я узнал от журналистки theБабель. До его выхода в свет со мной никто из официальных лиц не говорил и не встречался. Позже узнал, что инициатором назначения стал Леонид Кучма, который на момент выхода указа не находился на территории Украины. На этой неделе ситуация должна проясниться, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с Президентом Зеленским”, - сообщил Безсмертный.

При этом он отметил, что остается ярым критиком минского и нормандского форматов как несовершенных, поскольку ни один из них не поднимает темы Крыма.

“Мы вынуждены работать в этих форматах пока не выработаем новый. Параллельные разговоры, которые ведутся о Будапештскомй формате и нереализованном "«Женева+", только разбросали проблемы и продемонстрировали организационную несостоятельность. Уже очевидно, что Донбасс, Крым, Приднестровье, Нагорный Карабах - являются составляющими единой проблемы безопасности в Европе. Ведь они порождены действиями одного государства - РФ и направлены на развал европейского дома... При таких условиях ОБСЕ становится не гарантом европейской безопасности, а инструментом российского шовинизма”, - подчеркнул Безсмертный.

“Я – сторонник инициативно-наступательной дипломатии, которая продуцирует идеи и выступает паровозом, а не плетется прицепом в хвосте”, - добавил политик.