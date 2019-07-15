ЦИК напоминает: сегодня последний день, когда можно сменить место голосования

Новости Украины: Сегодня последний день для смены места голосования.

Сегодня, 15 июля, последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает ЦИК.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для изменения места голосования сегодня последний день.

"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 июля, место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады сменили 198 747 граждан.