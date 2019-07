Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы

И.о. главы ГФС уходит с должности

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении с должности.

"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - отметил он.

13 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что требует от и. о. председателя ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за того, что тот не уволил с должностей руководителей таможен в 4-х областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Люстрация в команде Зеленского

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Как известно 12 июля, на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским.

На эту новость уже отреагировали послы стран "Большой семерки", экс-президент Украины Петр Порошенкои бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

ЦИК обнародовала фотографии всех кандидатов мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине обнародовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.

"Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения Движения ЧЕСТНО, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - говорится в сообщении организации ЧЕСТНО.

Таким образом ЦИК раскрыла внешность наиболее загадочного кандидата в нардепы - Дарта Викторовича Вейдера, который обычно не появляется на людях без костюма и маски темного лорда из киносаги "Звездные войны".

Также в Движении Честно сообщили, что украинские партии уже потратили на парламентскую избирательную кампанию 506 млн грн.

Протестующий мир

В Париже, во время военного парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, активизировались "желтые жилеты". Сначала они освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

Впоследствии между возмутителями спокойствия и силами порядка возникли стычки, в ходе которых правоохранители задержали 152 человека.

Неспокойно было и на улицах Гонконга, там произошли столкновения между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими.

This is just the front of today’s protest in Sha Tin, a residential district in Hong Kong pic.twitter.com/iljkw35o71

— Julia Hollingsworth (@juliaholli) 14 июля 2019 г.