Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Индия отложила миссию на Луну за час до полета
Индия отложила миссию на Луну за час до полета
Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Собачка, у которой 270 тысяч подписчиков в Instagram
Собачка, у которой 270 тысяч подписчиков в Instagram

Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы

Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава ГФС написал заявление об увольнении. Люстрация в команде Зеленского. Фотографии всех кандидатов в нардепы. Протесты в мире.

И.о. главы ГФС уходит с должности

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении с должности.

"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - отметил он.

13 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что требует от и. о. председателя ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за того, что тот не уволил с должностей руководителей таможен в 4-х областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. 

Люстрация в команде Зеленского

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Как известно 12 июля, на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. 

На эту новость уже отреагировали послы стран "Большой семерки", экс-президент Украины Петр Порошенкои бывший посол США в Украине Стивен Пайфер

ЦИК обнародовала фотографии всех кандидатов мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине обнародовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.

"Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения Движения ЧЕСТНО, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - говорится в сообщении организации ЧЕСТНО.

Таким образом ЦИК раскрыла внешность наиболее загадочного кандидата в нардепы - Дарта Викторовича Вейдера, который обычно не появляется на людях без костюма и маски темного лорда из киносаги "Звездные войны".

Также в Движении Честно сообщили, что украинские партии уже потратили на парламентскую избирательную кампанию 506 млн грн.

Протестующий мир

В Париже, во время военного парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, активизировались "желтые жилеты". Сначала они освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

Впоследствии между возмутителями спокойствия и силами порядка возникли стычки, в ходе которых правоохранители задержали 152 человека

 

Неспокойно было и на улицах Гонконга, там произошли столкновения между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими.

 

 

В свою очередь в Москве прошла акция с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в городскую думу. Инициатором акции выступил оппозиционер Алексей Навальный. 

 

 

 

Кроме того, массовые акции протеста также намечаются в Ираке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Москва, Ирак, Протесты, Гонконг, ЦИК, Дарт Вейдер, Александр Данилюк, Алексей Навальный, Вадим Пристайко, люстрация, ГФС, Айварас Абромавичус, Александр Власов, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
03 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
04 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
05 Парубий рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
Смертельная авария на Полтавщине: подробности (Видео)
Смертельная авария на Полтавщине: подробности (Видео)
Диверсант планировал оставить Харьков без воды
Диверсант планировал оставить Харьков без воды
Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность
Вся правда о летних фруктах: полезные свойства и калорийность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь