На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней

Новости Украины: ЦИК передала более 449 тыс. бюллетеней заграничным избирательным участкам.

Центральная избирательная комиссия передала более 449 тыс. бюллетеней заграничным избирательным участкам по внеочередным выборам народных депутатов для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах заграничного избирательного округа.

Во время сегодняшнего заседания члены ЦИК вместе с представителем Министерства иностранных дел проверили целостность упаковки избирательных бюллетеней.

Передача участковым комиссиям заграничных избирательных участков бюллетеней для голосования в заграничном избирательном округе состоялась во время заседания. Соответствующий протокол подписали все присутствующие члены ЦИК (13 из 16), а также представитель МИД.

Как отметила член ЦИК Ольга Лотюк, ответственная за заграничный избирательный округ, в общей сложности будет передано 449,172 тыс. бюллетеней для 102 участков в 72 странах.

На каждой упаковке указан номер избирательного участка и избирательного округа.