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Богдан, Пристайко и Рябошапка утверждены в составе СНБО

Богдан, Пристайко и Рябошапка утверждены в составе СНБО
13:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ОПУ

Новости Украины: Зеленский также ввел в состав СНБО председателей Службы внешней разведки и Госфинмониторинга.

резидент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО председателей Службы внешней разведки и Госфинмониторинга Владислава Бухарева и Игоря Черкасского и утвердил в этом органе руководителя президентского офиса Андрея Богдана и двух его заместителей - Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Соответствующий указ №520/2019 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, президент ввел в персональный состав СНБО председателя Службы внешней разведки Бухарева и председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасского.

Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО руководителя Офиса президента Богдана и заместителей руководителя Офиса президента Пристайко и Рябошапку.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщалось ранее, 31 мая Зеленский указом №340/2019 изменил персональный состав СНБО. Согласно документу, председателем СНБО является президент Зеленский.

Президент ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а также Богдана и секретаря СНБО Александра Данилюка.

Кроме того, в СНБО вошли министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы тогдашней Администрации президента Пристайко и Рябошапка и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Согласно указу, из состава СНБО были выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

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Все по теме:

СНБО, Госфинмониторинг, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, СВР, Руслан Рябошапка, Владислав Бухарев, Андрей Богдан, Игорь Черкасский.
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