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Свежий опрос: кого мы можем увидеть в Раде после выборов

Свежий опрос: кого мы можем увидеть в Раде после выборов
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера.

Пять партий преодолевают 5%-й проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, еще две политсилы имеют шансы пройти в парламент с учетом статистической погрешности, свидетельствуют результаты социсследования социологической службы Центра Разумкова.

Согласно результатами исследования, больше всего избирателей намерены отдать свой голос за партию "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за партию "Голос" – соответственно 7% и 8,8%, за партию "Европейская солидарность" – соответственно 6,1% и 8,3%, за ВО "Батькивщина" – соответственно 6,1% и 7%,

С учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,7% и 4,6% опрошенных (соответственно), и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,% и 3,8% (соответственно).

Пока не набирают достаточного количества голосов для прохождения в парламент партия ВО "Свобода", за которую готовы проголосовать 1,9% и 2,5% респондентов соответственно, Радикальная партия Олега Ляшко (2% и 2,4% соответственно), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,5% и 2% соответственно), партия "Гражданская позиция" (1,6% и 1,8% соответственно), партия "Объединение "Самопомич" (1,5% и 1,4% соответственно) и "Партия Шария (1% и 1,2% соответственно). Другие партии намерены поддержать менее 1% избирателей. Также на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в южном регионе Украины (здесь ее собираются голосовать 40,1% всех опрошенных) и в центральном регионе (35,3%). Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" больше всего поддерживают на востоке страны (20,5%) и на юге (16,1%), то же касается и "Оппозиционного блока" (соответственно 6,4% и 5,0%).

За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители западного региона (13,6%), за партию "Европейская солидарность" - жители запада (9,9%) и центра (7%), за ВО "Свобода" - жители западного региона (5,2%).

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Согласно социсследованию, чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 20,9% среди тех, кому 60 и более лет, до 44,8% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" имеет наименьшую поддержку в старшей возрастной группе (60 и более лет, где за нее готовы проголосовать лишь 3,6%, тогда как в других возрастных группах – от 6,9% до 9,9%. Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батькивщина" и "Сила и честь" больше выражена в старших возрастных группах.

В ходе исследования, проведенного с 5 по 11 июля 2019 года, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Верховная Рада, Опрос, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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