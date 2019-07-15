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Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского

Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского
14:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину в рамках Форума регионов, что пройдет в Житомире.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного Президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш Президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сообщил посол Беларуси. 

Как указано, при подготовке к форуму в Украине уже сформирован состав республиканского оргкомитета.

Также посол напомнил о недавнем обращении Зеленского с предложением провести очередные переговоры по ситуации в Украине в Минске. О готовности предоставить возможность для такого рода встречи, как указано, неоднократно заявлял Президент Беларуси Александр Лукашенко. "То есть авторитет минской площадки и нашего Президента в данной ситуации очень велики", - сказал Сокол.

Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского о переговорах с Путиным

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.

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Украина, Житомир, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Белорусь, Форум регионов.
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