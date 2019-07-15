Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского

Новости Украины: Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину в рамках Форума регионов, что пройдет в Житомире.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного Президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш Президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сообщил посол Беларуси.

Как указано, при подготовке к форуму в Украине уже сформирован состав республиканского оргкомитета.

Также посол напомнил о недавнем обращении Зеленского с предложением провести очередные переговоры по ситуации в Украине в Минске. О готовности предоставить возможность для такого рода встречи, как указано, неоднократно заявлял Президент Беларуси Александр Лукашенко. "То есть авторитет минской площадки и нашего Президента в данной ситуации очень велики", - сказал Сокол.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.