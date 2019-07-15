Генпрокурор Луценко прибыл на допрос в НАБУ

Новости Украины: Генеральный прокурор Юрий Луценко прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Сегодня Генеральный прокурор Юрий Луценко прибыл на допрос в НАБУ.

Об этом сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии журналистам в помещении НАБУ.

"Юрий Витальевич уже в детектива Жуковой", - заявила Сарган.

На вопрос журналистов, Луценко там в качестве свидетеля, ответила: "Да".

В то же время адвокаты Виталий Сердюк, Александр Горошинский, которые также присутствовали в НАБУ, заявляли, что их не допустили на этот допрос, несмотря на их желание.

У Горошинского и Сердюка также была словесная перепалка с Сарган.

Как сообщалось, НАБУ вызвало на допрос Луценко за принятие им процессуального решения о передаче дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика другом состав прокуроров.