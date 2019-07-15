Новости Украины: Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выразил обеспокоенность участившимися случаями задержания крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выразил обеспокоенность последними сообщениями о задержании крымских татар на оккупированном РФ полуострове

Как говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге в Twitter, об этом он заявил в ходе встречи с народным депутатом Мустафой Джемилевым и его советником, бизнесменом Рустемом Умеровым.

"Во время встречи с Мустафой Джемилевым и Рустемом Умеровым, Временный поверенный в делах Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом в поддержке территориальной целостности Украины, и глубокую обеспокоенность последними сообщениями о задержании крымских татар российской властью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июне общественная организация "Крымская солидарность" сообщила об обысках в разных населенных пунктах в Крыму в домах крымских татар и задержании нескольких человек. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой содействовать обеспечению прав задержанных в понедельник крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за обысков и задержаний и расценило эти действия как реакцию РФ на слушания в международных судебных инстанциях. По данным ведомства, еще восемь крымских татар - Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов – были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир".