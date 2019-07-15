Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру", - говорится в сообщении.
По данным Офиса, в том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.
"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.