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Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса

Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса
20:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины начал масштабное обновление дипломатического корпуса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины. 

"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру", - говорится в сообщении. 

По данным Офиса, в том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

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"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

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Все по теме:

МИД, Дипломаты, Кадровые изменения, Владимир Зеленский, Дипломатия, Дипкорпус.
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