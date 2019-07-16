Россия созывает СБ ООН из-за вступления в силу украинского языкового закона

Новости Украины: Сегодня в Совете безопасности ООН состоится заседание, посвященное украинскому языковому закону.

Сегодня в 17 часов по киевскому времени состоится заседание Совбеза ООН по инициативе делегации РФ, повторно обратившейся для обсуждения украинского языкового закона - сообщает УНН.

Напомним, 20 мая российская сторона пыталась созвать заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступления закона в силу.

"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - отмечал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Также, украинская сторона заявляла, что Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Напомним, Украина ранее направила председателю Совбеза ООН письмо-разъяснение относительно "языкового закона".