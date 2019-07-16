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Россия созывает СБ ООН из-за вступления в силу украинского языкового закона

Россия созывает СБ ООН из-за вступления в силу украинского языкового закона
10:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня в Совете безопасности ООН состоится заседание, посвященное украинскому языковому закону.

Сегодня в 17 часов по киевскому времени состоится заседание Совбеза ООН по инициативе делегации РФ, повторно обратившейся для обсуждения украинского языкового закона - сообщает УНН.

Напомним, 20 мая российская сторона пыталась созвать заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступления закона в силу.

"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - отмечал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. 

В Украине вступил в силу закон о языке

Также, украинская сторона заявляла, что Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

 

Напомним, Украина ранее направила председателю Совбеза ООН письмо-разъяснение относительно "языкового закона".

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ООН, Украинский язык, Языковой закон, РФ, СБ ООН.
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