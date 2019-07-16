В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК

Новости Украины: У Президента Украины готовятся к обновлению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В Офисе Президента Украины готов проект закона о реформировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом журналистам сообщил заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

"У нас уже готов законопроект по реформированию НАПК, и мы видим необходимость как минимум в его перезагрузке, изменении количественного состава, а также в изменении тех инструментов, которыми сегодня пользуется НАПК, в частности передачу самому НАПК реестра деклараций, укреплении его мощностей по проверке электронных деклараций, по противодействию политической коррупции и других механизмов, которые должны быть у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказал Рябошапка.

Он также обратил внимание на факторы, которые блокируют работу НАПК.

"В частности, есть вещи, которые блокируют его работу. Например, то, что Министерство юстиции регистрирует акты Национального агентства и регистрирует таким образом, что Национальное агентство потом не может выполнять свои полномочия должным образом", - отметил Рябошапка.

Напомним, ранее Рябошапка заявлял, что НАПК работать нормально не сможет, поэтому единственным выходом из ситуации является смена руководства этого органа.