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Вторник, 16.07.2019
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В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
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В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК

В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
13:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: У Президента Украины готовятся к обновлению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В Офисе Президента Украины готов проект закона о реформировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом журналистам сообщил заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

"У нас уже готов законопроект по реформированию НАПК, и мы видим необходимость как минимум в его перезагрузке, изменении количественного состава, а также в изменении тех инструментов, которыми сегодня пользуется НАПК, в частности передачу самому НАПК реестра деклараций, укреплении его мощностей по проверке электронных деклараций, по противодействию политической коррупции и других механизмов, которые должны быть у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказал Рябошапка.

Он также обратил внимание на факторы, которые блокируют работу НАПК.

Команда Зеленского инициирует реформирование сразу всей сферы безопасности

"В частности, есть вещи, которые блокируют его работу. Например, то, что Министерство юстиции регистрирует акты Национального агентства и регистрирует таким образом, что Национальное агентство потом не может выполнять свои полномочия должным образом", - отметил Рябошапка. 

Напомним, ранее Рябошапка заявлял, что НАПК работать нормально не сможет, поэтому единственным выходом из ситуации является смена руководства этого органа.

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Законопроект, Реформы, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, НАПК.
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