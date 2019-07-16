Парламентские выборы - 2019: место голосования изменили 233 тыс. украинцев

Новости Украины: Правом сменить место голосования на парламентских выборах в Украине воспользовались 233 тыс. человек.

Голосовать на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля при временно измененной адресу будут голосовать более 233 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей, передает УНН.

Согласно информации Госреестра избирателей по состоянию на последний день возможной временного изменения места голосования, 15 июля, количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования составила 133 347 человек.

В частности, больше всего избирателей с временной сменой избирательного адреса изъявили желание голосовать в Донецкой области — 29774 человек, в Киеве — 26854 человек, а также Киевской (15911), Одесской (15338) и Харьковской (15189) областях.

Напомним, вчера, 15 июля, завершился период, определенный Центральной избирательной комиссией для изменения места голосования.