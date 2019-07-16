Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом

Новости Украины: Владимир Зеленский в сентябре посетит Варшаву по приглашению Президента Польши Анджея Дуды.

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению польской стороны в сентябре совершит визит в польскую столицу Варшаву.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 16 июля, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

"Мы действительно планируем визит (Президента Украины Владимира Зеленского - ред.) в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официально украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров, я думаю, что и президент США обязательно приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - сказал Пристайко.

Комментируя спорные исторические вопросы между Украиной и Польшей, заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что с польской стороной мы "не то, что готовы, мы обречены жить в мире и в счастье".

"Это наши соседи, наши ближайшие братья и сестры, фактически, вы знаете, что нас от них отличает разве что латиница и католицизм против православия. Мы осознаем нашу сложную историю и должны предпринять необходимые шаги, чтобы найти возможность существовать вместе. У нас есть один общий враг. У нас есть необходимость жить вместе в дружбе и мире", - подчеркнул Пристайко.

Он проинформировал о договоренности в ближайшее время встретиться с польским коллегой - советником Президента, "чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы". "Эксгумация - только один из этих вопросов", - отметил Пристайко.