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Совбез ООН по украинскому языку: у Зеленского готовы к атакам России

Совбез ООН по украинскому языку: у Зеленского готовы к атакам России
15:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Офисе Зеленского рассказали о сегодняшнем заседании Совбеза ООН по языковому закону Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объяснит позицию Украины относительно заседания Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому языковому закону. Об этом во время брифинга сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Россия делает много разных гибридных попыток. Это - лишь одна из них. Наши дипломаты готовы к этому. В Офисе Президента мы вместе с ними изучали те предложения, которые будут объявлены сегодня нашим представителем. Я надеюсь, Президент сегодня еще до заседания прояснит позицию, которая есть, которая наработана", - сказал Пристайко.

Он заявил, что на заседании Совета Безопасности ООН сегодня будут присутствовать также и международные партнеры Украины.

"Хочу сразу сказать, что это наше с вами решение - на каком языке мы разговариваем. Никто не имеет права и не должен нам навязывать", - добавил он.

Напомним, сегодня в 17 часов по киевскому времени состоится заседание Совбеза ООН по инициативе делегации РФ, повторно обратившейся для обсуждения украинского языкового закона

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Все по теме:

Россия, Украинский язык, Совбез ООН, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Офис Президента.
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