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Омбудсмены обменялись списками заключенных в России и Украине

Омбудсмены обменялись списками заключенных в России и Украине
16:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Омбудсмены Татьня Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками заключённых россиян и украинцев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во вторник обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

"Я передаю вам список, которые находятся в местах лишения свободы - следственных изоляторах, колониях и тюрьмах на территории Украины, прошу взять под особый контроль", - сказала Москалькова, передавая список Денисовой в Москве во вторник.

Денисова пообещала обязательно это сделать. Также она надеется, что обмен этих граждан, в том числе украинских моряков, "всё-таки произойдет".

Москалькова сказала, что вопросы обмена не в ее компетенции, но она приветствует любые "договоренности между украинской и российской стороной, которые могут способствовать быстрейшему возвращению граждан в свои дома, семьи, к нормальной жизни, о которой мечтает каждый человек".

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В свою очередь Денисова поддержала свою российскую коллегу, заявив, что тоже надеется, что их взаимодействие даст хороший результат.

Она передала Москальковой список, состоящий из 150 дел.

"Я тоже привезла вам список, который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка",- сказала Денисова.

"Я бы вам хотела его передать, чтобы вы обратили свое внимание так, как вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного плана были решены, чтобы поддерживались эти граждане Украины, которые находятся в непростых условиях, потому что места несвободы - это непростые места для наших граждан и для граждан РФ, которые находятся в Украине", - сказала украинский омбудсмен.

Москалькова сказала, что встреча с Денисовой "очень важная, она определяет вектор взаимодействия и помощи гражданам, дает возможность надеяться многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться домой, им будет оказана помощь в местах лишения свободы".

"Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия", - сказала российский омбудсмен.

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Россия, Омбудсмен, Политзаключенные, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова.
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