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Будущий глава Пентагона Эспер обещает поддержку Украине

Будущий глава Пентагона Эспер обещает поддержку Украине
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер ожидает продолжения оборонных реформ в Украине.

Номинант на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что ожидает от Украины продолжения реформ в сфере безопасности и подтвердил свою приверженность продолжать поддержку Украины на этом направлении на фоне российской вооруженной агрессии.

Об этом он заявил во вторник в ответах для Сената во время слушаний по утверждению его на посту главы Пентагона, сообщает корреспондент.

"Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей, но нужно сделать еще много работы. Если я буду утвержден (в главе Пентагона – ред.), я подчеркивать на необходимости (для Украины – ред.) продолжать выполнение положения Закона о национальной безопасности 2018 года", - подчеркнул Эспер.

По его словам, Украине необходимо усилить демократический гражданский контроль над военными, содействовать реформам управления, повысить прозрачность и подотчетность в сферах закупок и формирование бюджета, а также улучшить оборонную промышленность.

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Кроме того, как отметил и.о. Министра обороны США, для Украины важно преодолеть коррупцию, в частности в оборонном секторе. "Министерство обороны США имеет положительные ожидания от того, что президент Зеленский с самого начала взял на себя обязательство продолжать оборонительные и антикоррупционные реформы, которые будут способствовать способности Украины защищать ее территориальную целостность и поддерживать более безопасное, процветающее, демократическое и свободное государство", - заметил Эспер.

Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов важно иметь доказательства прогресса оборонных реформ в Украине, чтобы получить полную сумму средств, выделенных Конгрессом по Программе помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, как отметил и.о. министра обороны США, реформы укрепят Украины возможность развивать стремление к членству в НАТО.

"Я также буду настаивать на дальнейших обязательствах Пентагона обеспечивать помощь Украине в ответы на эти сложные вызовы", - отметил будущий глава Пентагона.

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Украина, США, Реформы, Пентагон, Военное оборудование, Марк Эспер.
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