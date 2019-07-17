Данилюк о MH17: РФ придумывает все новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание

Новости Украины: В пятую годовщину трагедии MH17 Александр Данилюк подвел итоги привлечения России к ответственности.

Секретарь СНБО Александр Данилюк подчеркнул, что хотя вина РФ в авиакатастрофе пассажирского самолета рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" де-факто доказана, она пытается запутать следы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что именно произошло в тот день пытались выяснить в течение 5 лет - и смогли. Международная следственная комиссия, в состав которой входит и Украина доказала, что самолет был сбит из ПЗРК "Бук", принадлежащий пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России. Благодаря фото и видео очевидцев, следователям удалось даже воспроизвести путь, которым ПЗРК был доставлен на территорию Донбасса и вывезен обратно в Россию после рокового выстрела. СБУ предоставила аудиоперехват переговоров между исполнителями теракта. На записях, среди других, фигурирует одиозный полевой командир боевиков, а по совместительству - отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин", - отметил Данилюк.

По его словам, Россия пытается отвлечь внимание от этой трагедии вымышленными проблемами.

"И хотя вина России де-факто доказана, агрессор придумывает все новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами. Например, вчера страна-агрессор инициировала заседание Совета безопасности ООН относительно "проблемы" украинского "языкового закона". Это очевидная попытка сместить акцент внимания накануне годовщины", - отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что агрессор не уйдет от наказания, ведь военные преступления не имеют срока давности.

"Недавно СБУ доставила в Украину из оккупированного Донецка свидетеля трагических событий июля 2014 года. Владимир Цемах на момент катастрофы был командиром ПВО славянской бригады боевиков Гиркина. В интервью одному из сепаратистских СМИ он откровенно рассказывает о катастрофе и даже подтверждает, что ракета была выпущен из ПЗРК "Бук". Кроме того, Цемах лично знал всех полевых командиров боевиков, был в курсе деталей операций и перемещения оружия. Свидетельства задержанного станут еще одним доказательством против России и подконтрольных ей боевиков", - сказал Данилюк.

Он напомнил, что следствие еще не завершено, поэтому важно постоянно говорить о трагедии рейса МН17: "За информационным шумом мы не имеем права забыть прошлые трагедии".

Как сообщалось, сегодня пятая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.