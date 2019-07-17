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"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов

"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ГБР заявили, что Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР, и будет вызываться повторно после 21 июля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность" не пришел на допрос в Государственное бюро расследований в среду и будет вызван повторно после 21 июля, заявляет директор ГБР Роман Труба.

"Петр Порошенко сегодня на допрос не явился ... Будет повторно вызываться для проведения следственных действий", - сказал директор ГБР на брифинге в среду в Киеве.

При этом Труба выразил надежду на то, что Порошенко даст следователю показания.

Как сообщалось, вечером 16 июля в эфире радио "Новое время" директор ГБР заявил, что в Бюро не владеют информацией о том, что Порошенко не придет на допрос 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий. "Что касается вызова на допрос Порошенко... в настоящее время следователи ГБР не владеют информацией о том, что он не придет на допрос", - сказал Труба. Как следствие, отметил он, в Бюро надеются, что Порошенко придет на допрос в среду, 17 июля.

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В тот же вечер адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что лично направил в Госбюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку надопрос в ГБР на 17 июля, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Роман Труба, Европейская солидарность.
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