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Захваченным украинским морякам в Москве продлевают срок ареста

Захваченным украинским морякам в Москве продлевают срок ареста
13:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Российское правосудие продолжает продлевать сроки ареста украинских военных моряков.

Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок пребывания под стражей для шести украинских военных моряков, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.

Как передаёт корреспондент в РФ, на данный момент оглашён вердикт в отношении первой группы военнопленных: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Решение может быть оспорено в Московском городском суде.

В ближайшее время ожидается вердикт по второй группе моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

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Ранее сообщалось, российский суд в очередной раз продлит арест украинским военнопленным морякам в случае, если Кремль не сможет договориться с Киевом об их возвращении.

Адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что очередное судебное заседание по продлению ареста украинским морякам должно состояться 17 июля.

"Это скорее ритуальный суд, поскольку у моряков истекает срок содержания под стражей в конце июля. Я думаю, что российские власти независимо от политических договоренностей хотят обеспечить себе маневр, чтобы не получилось так, что не договорились, а 24-го (июля - ред.) надо отпускать.

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Украина, Моряки, Политзаключенные, Украинские моряки, Лефортовский суд.
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