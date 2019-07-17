Захваченным украинским морякам в Москве продлевают срок ареста

Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок пребывания под стражей для шести украинских военных моряков, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.
Как передаёт корреспондент в РФ, на данный момент оглашён вердикт в отношении первой группы военнопленных: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.
Решение может быть оспорено в Московском городском суде.
В ближайшее время ожидается вердикт по второй группе моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.
Ранее сообщалось, российский суд в очередной раз продлит арест украинским военнопленным морякам в случае, если Кремль не сможет договориться с Киевом об их возвращении.
Адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что очередное судебное заседание по продлению ареста украинским морякам должно состояться 17 июля.
"Это скорее ритуальный суд, поскольку у моряков истекает срок содержания под стражей в конце июля. Я думаю, что российские власти независимо от политических договоренностей хотят обеспечить себе маневр, чтобы не получилось так, что не договорились, а 24-го (июля - ред.) надо отпускать.