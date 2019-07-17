МИД РФ: языковой закон в Украине препятствует мирному урегулированию на Донбассе

Новости Украины: РФ считает языковой закон якобы "вопиющим нарушением" Украиной минских соглашений.

Вступление в силу в Украине закона о государственном языке "удалит перспективы мирного урегулирования на Донбассе и грозит дальнейшим осложнением ситуации".

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует УНН.

"Линия на тотальную украинизацию идет вразрез с утвержденным резолюцией СБ ООН Комплексом мер по выполнению минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение, — подчеркнула дипломат. — Именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на востоке Украины. Нет сомнений, что вступление в силу закона о языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации в данном регионе".

По ее словам, это является якобы "вопиющим нарушением" Украиной минских соглашений.

Напоминаем, закон Украины о функционировании украинского языка, некоторые положения которого вчера вступили в силу, как и раньше, вызывает беспокойство. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по языковому закону в Украине.