У Зеленского готовят законопроекты по информполитике для ВРУ нового созыва

Новости Украины: В Офисе Президента нарабатывают пакет законопроектов по информполитике.

В Офисе Президента нарабатывают пакеты отраслевых законопроектов, в частности по информполитике, которые планируют внести в Верховную Раду нового созыва в течение первых двух месяцев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в комментарии Укринформу.

"Сейчас мы рассматриваем целесообразным принятие пакета законопроектов по информационной безопасности, информационной политике в государстве, который сейчас нарабатывается в Офисе Президента. Также у нас нарабатываются пакеты законопроектов из всех тематик для того, чтобы в первые, я думаю, несколько месяцев — может, один или два — они вносились (в Верховную Раду — ред.), в том числе и по информационной политике", — отметил Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что в Офисе Президента рассматривают возможность принятия таких пакетов законопроектов сразу после начала работы Верховной Рады VIII созыва.

"Это не вопрос года, двух или трех. Мы хотим, сразу, когда запустится новая Верховная Рада, принимать законопроекты, в том числе и по информационной безопасности", — уточнил заместитель руководителя ОПУ.