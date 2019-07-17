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Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
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Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов

Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский заявил, что пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился по вопросу о том, целесообразно ли проводить внеочередные местные выборы.

"Я не знаю, я думаю", – сказал Зеленский в среду в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о его позиции по целесообразности проведения внеочередных местных выборов с учетом того, что его сторонники озвучивают разные мнения.

По словам президента, есть аргументы как за, так и против.

"Я думаю, что может быть слишком много выборов в эти сроки. Мне так кажется пока что. Но посмотрим, как будут работать все местные люди. Потому что пока я проехал несколько областей и вижу, что с ними очень сложная ситуация, у меня очень сложный диалог. Поэтому, может быть, и решим (проводить внеочередные местные выборы - ред.)", - сказал Зеленский.

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Отвечая на реплику о том, что члены его команды Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков высказали противоположные точки зрения по этому вопросу, он ответил: "Я мудрый. Я услышу каждого из них и выберу правильный вариант".

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Выборы, Местные выборы, Внеочередные выборы, Владимир Зеленский.
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