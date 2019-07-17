Скачать
Среда, 17.07.2019
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Ушел из жизни известный актер и режиссер
Ушел из жизни известный актер и режиссер

Денисова предложила освободить пленных моряков под ее личное обязательство

Денисова предложила освободить пленных моряков под ее личное обязательство
19:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Омбудсмен Людмила Денисова предложила освободить 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила освободить 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство, что предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Об этом омбудсмен заявила на своей странице в Facebook.

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет", - отметила Денисова. 

Однако, по ее словам, право освободить украинских моряков из-под стражи имеет следователь, что будет зависеть от договоренностей и политической воли. 

"Безусловно, остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля - это произойдет", - уточнила Денисова.

"Ребята в боевом настроении, ждут возвращения на Родину. И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила она. 

При этом она назвала ожидаемым результатом решение Лефортовского райсуда Москвы о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до 24 и 26 октября.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что сегодняшнее (17 июля) решение московского суда о продлении содержания под стражей 24 украинских моряков является очередным нарушением международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной.

МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков

Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве. 

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть в Украину задержанные корабли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Омбудсмен, Моряки, Украинские моряки, Людмиа Денисова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МИД РФ: языковой закон в Украине препятствует мирному урегулированию на Донбассе
МИД РФ: языковой закон в Украине препятствует мирному урегулированию на Донбассе
КСУ вынес решение о конституционности закона &quot;Об образовании&quot;
КСУ рассмотрел закон "Об образовании"
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
Создатель проекта &quot;Холостяк&quot; обвиняется в избиении своей жены
Создатель проекта "Холостяк" обвиняется в избиении своей жены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь