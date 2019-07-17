Денисова предложила освободить пленных моряков под ее личное обязательство

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила освободить 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство, что предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Об этом омбудсмен заявила на своей странице в Facebook.
"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет", - отметила Денисова.
Однако, по ее словам, право освободить украинских моряков из-под стражи имеет следователь, что будет зависеть от договоренностей и политической воли.
"Безусловно, остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля - это произойдет", - уточнила Денисова.
"Ребята в боевом настроении, ждут возвращения на Родину. И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила она.
При этом она назвала ожидаемым результатом решение Лефортовского райсуда Москвы о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до 24 и 26 октября.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что сегодняшнее (17 июля) решение московского суда о продлении содержания под стражей 24 украинских моряков является очередным нарушением международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной.
Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам.
25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.
Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть в Украину задержанные корабли.