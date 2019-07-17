В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны

Новости Украины: Участники ТКГ договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По словам Олифер, ТКГ:

подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени;

повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

обязуется обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".

Стороны договорились об одновременном, синхронном демонтаже фортификационных сооружений. Первой снесут НЗФ ОРЛО на мосту, после чего украинская сторона его отремонтирует.

Представители ОРДЛО также пообещали убрать символы квази группировок.

Установлено, что в заложниках боевиков находятся 69 украинцев, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек. Обе стороны проведут "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождению".