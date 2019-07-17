В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
По словам Олифер, ТКГ:
Стороны договорились об одновременном, синхронном демонтаже фортификационных сооружений. Первой снесут НЗФ ОРЛО на мосту, после чего украинская сторона его отремонтирует.
Представители ОРДЛО также пообещали убрать символы квази группировок.
Установлено, что в заложниках боевиков находятся 69 украинцев, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек. Обе стороны проведут "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождению".