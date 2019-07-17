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69 на 208: ТКГ в Минске пришла к соглашению об обмене заложниками

69 на 208: ТКГ в Минске пришла к соглашению об обмене заложниками
21:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Оккупанты подтвердили пребывание 69 украинских заложников на Донбассе и хотят от Украины освобождения 208 человек.

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске представители России как страны-оккупанта подтвердили нахождение 69 украинских заложников на Донбассе и хотят от Украины освобождения 208 человек.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона", - отметила Олифер.

В Минске завершилось заседание ТКГ: о чем договорились стороны

"Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

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Заложники, Донбасс, Леонид Кучма, Обмен заложниками, ОРДЛО, ТКГ.
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