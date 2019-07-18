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Порошенко в Страсбурге провел встречу с группой "Друзья Украины" Европарламента

Порошенко в Страсбурге провел встречу с группой "Друзья Украины" Европарламента
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Порошенко подчеркивает, что слухи о том, что Европа якобы устала от Украины - это неправда.

Украина остается высоко в повестке дня Европарламента. А слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины, являются ложными.

Об этом рассказал в комментарии журналистам пятый президент Петр Порошенко во вновь избранном Европарламенте, где прошла первая встреча группы "Друзья Украины" и команды лидера партии "Европейская Солидарность", сообщает пресс-служба политсилы.

"На внешнем фронте мы должны выступать единой командой. Как я и обещал, я буду делать все для того, чтобы защитить интересы Украины. Завтра мы будем участвовать в заседании Европарламента, где будет обсуждаться резолюция Европарламента по Украине. С одной стороны это демонстрирует, что Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины - это точно неправда. Надо работать и держать Украину высоко в повестке дня", - убежден Порошенко.

Он сообщил, что украинская делегация обратилась к евродепутатам с несколькими предложениями по завтрашней резолюции.

"Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение - а в случае невыполнения Минских соглашений и усиление санкций против России. Чтобы ни в коем случае не повторить тот негативный опыт, который продемонстрировала ПАСЕ. Это было твердое и настойчивое обращение ", - сказал он.

Вторая позиция - призыв к безусловному и немедленному исполнению, без каких-либо дополнительных условий решения приказа Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских моряков и кораблей, которые незаконно удерживаются в России. "Мы отметили, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море", - подчеркнул Порошенко.

В "Европейской солидарности" заявили, что Порошенко не получал повестку от ГБР

"Мы также обратились с просьбой, чтобы Россия обнародовала перечень политзаключенных, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на незаконно оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А в случае невыполнения приказа трибунала ООН - чтобы была рассмотрена возможность введения Азовского пакета санкций", - отметил Порошенко.

Он отметил, что это именно та работа, которую и должна сегодня проводить Украина на всех международных площадки.

Как сообщалось ранее, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 17-18 июля находится с визитом в Страсбурге по приглашению депутатов Европарламента.

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Европарламент, Друзья Украины, Петр Порошенко, Страсбург.
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