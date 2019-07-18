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Европарламент обновил состав делегации по ассоциации с Украиной

Европарламент обновил состав делегации по ассоциации с Украиной
05:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Европарламент утвердил состав делегации сотрудничества с Украиной.

В состав делегации нового Европарламента по ассоциации с Украиной, утвержденного в Страсбурге в среду, 17 июля, вошли 16 депутатов.

Об этом передает Deutsche Welle.

От Европейской народной партии (ЕНП) в делегацию вошли бывший президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, латвийка Сандра Калниете и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Социал-демократов в делегации двое: венгерка Клара Добрев и бывший премьер Польши Лешек Миллер.

От либеральной фракции "Обновить Европу" Украиной заниматься будут литовец Пятрас Ауштрявичюс и словак Михал Шимечка.

Зеленые направили в делегацию чеха Микулаша Пексу и немку Виолу фон Крамон-Таубадель.

Фракция Европейских консерваторов и реформистов - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и немца Хельмута Гойкинга.

От правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" в состав вошел француз Жан-Поль Гарро.

А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов.

Также в делегации есть внефракционный британец Натан Гилл.

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Названные евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной. Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создают Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС.

В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.

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Украина, Европарламент, Евроинтеграция, Делегация ЕП.
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