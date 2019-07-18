Европарламент обновил состав делегации по ассоциации с Украиной

В состав делегации нового Европарламента по ассоциации с Украиной, утвержденного в Страсбурге в среду, 17 июля, вошли 16 депутатов.
Об этом передает Deutsche Welle.
От Европейской народной партии (ЕНП) в делегацию вошли бывший президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, латвийка Сандра Калниете и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
Социал-демократов в делегации двое: венгерка Клара Добрев и бывший премьер Польши Лешек Миллер.
От либеральной фракции "Обновить Европу" Украиной заниматься будут литовец Пятрас Ауштрявичюс и словак Михал Шимечка.
Зеленые направили в делегацию чеха Микулаша Пексу и немку Виолу фон Крамон-Таубадель.
Фракция Европейских консерваторов и реформистов - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и немца Хельмута Гойкинга.
От правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" в состав вошел француз Жан-Поль Гарро.
А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов.
Также в делегации есть внефракционный британец Натан Гилл.
Названные евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной. Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создают Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС.
В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.