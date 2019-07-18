Зеленский о Куницком: Он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство

Новости Украины: Зеленский заявил, что человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков прокомментировал ситуацию вокруг кандидата в парламентарии на выборах в Верховную Раду Александра Куницкого, который является представителем партии "Слуга народа", сообщает интернет-издание "Депо.Харьков" на странице в Фейсбук.

В частности, Зеленский заявил, что согласно избирательного законодательства человек с двойным гражданством не может баллотироваться в нардепы.

"Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом ", - сказал глава государства.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

Куницкий баллотируется на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №169 (Харьков). Как известно, его главным оппонентом на этом округе выступает самовыдвиженец народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".

Ситуация вокруг Куницкого заострилась после выявления Центральной избирательной комиссией наличия у кандидата в нардепы двойного гражданства и паспорта Израиля.