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Гройсман о "люстрации Зеленского": Вся власть будет парализована

Гройсман о "люстрации Зеленского": Вся власть будет парализована
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава правительства Владимир Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского.

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Я считаю, что в том виде, в котором предлагается, она (люстрация) неприемлема. Вот я посмотрел на наших членов правительства, вот скажите, Евгений Нищук, "голос" двух Майданов, будет люстрирован, а Медведчук, который хочет расколоть и федерализировать Украину, - не будет люстрирован, это не справедливо", - сказал Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, эта тема требует еще достаточно глубокой дискуссии, потому что она несет глобальные риски.

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"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это сильно ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимы", - уверен премьер.

В то же время, Гройсман отметил, что закон о люстрации необходимо унормировать согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Как сообщалось, Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В частности, действие закона предлагается распространить на экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главу Нацбанка (НБУ) Якова Смолия, премьера Владимира Гройсмана и его заместителей, председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

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Владимир Зеленский, люстрация, Владимир Гройсман, Люстрацияя.
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