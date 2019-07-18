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Гройсман рассказал, с какими принципами идет в новую Раду

Гройсман рассказал, с какими принципами идет в новую Раду
09:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Коалиция в новоизбранной Раде должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий.

Премьер-министр Украины, лидер партия "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что коалиция должна формироваться не вокруг названий партий, а вокруг конкретных решений.

"Однозначно, что коалиция должна формироваться не вокруг названий партий, а вокруг конкретных решений, которые хотят принять эти партии, когда они объединятся в парламенте. Есть очень четкие параметры, за что мы и против чего мы, и вокруг этого мы можем объединяться", - сказал Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, с кем после парламентских выборов "Украинская стратегия" готова формировать коалицию.

В частности, он подчеркнул, что партия выступает против экономического банкротства и дефолта, некомпетентности политиков, неприкосновенности президента, депутатов и судей, против федерализации, появления второго государственного языка и прекращения декоммунизации.

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В то же время, "Украинская стратегия Гройсмана" выступает за членство Украины в Евросоюзе и НАТО, сокращение количества депутатов Верховной Рады, повышение зарплат и пенсий, демонополизацию и деолигархизацию, перезагрузку судебной системы, продолжение децентрализации и последовательную поддержку украинского языка.

"Вокруг этого мы готовы объединяться в коалицию", - добавил Гройсман.

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На вопрос, каким направлением в будущем правительстве "Украинская стратегия" готова заняться, возглавив министерство, он ответил, что "команда полностью подготовлена для всего спектра задач, стоящих перед государством".

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019, Украинская стратегия.
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